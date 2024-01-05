Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 20:08
Beretta 92 fs standart dışımı olacak?

bu konu hakkında bikaç yerden duyum aldım bilgisi olan varmı 2024 yılı içinde berettalarda standart dışı olması planlanıyormuş?

Çok Yazılan Konular

Açığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor. İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaEmeklik 60 yaşa çıkarılmış...Milliyetçi polisler neden açığa alındı?Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.14 günlük maaş farkında oyun%49,25 zamOcak ayında emekli olacaklarTerör/Operasyon tazminatları

Sözlük

İnsan detoksu 5 sehl-i mümteni 7 bir koltuğa iki karpuz sığmaz 3 ondan yeni şeyler öğrenme seçeneği 1 halay 16 terdid 2 İçki Kokmak 1 coşkun sabah 4 Aşkın tanımı 1 tavla 3

Son Haberler

5 çocuğu ve eşinin sulama kanalında boğulmasıyla ilgili baba tutuklandıABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'a geldi84 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandıKocaeli'de eski eşini silahla öldürülen zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!