Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ocak 2024 20:11
2024 il dışı mazeret atama takvimi

Merhaba arkadaşlar mazeret ataması eş durumu 1-16 ağustosta yapılacak ya biz 2021 atamaları Eylül de başladık yine 30 Eylül mü baz alınır yoksa ???

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