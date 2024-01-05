Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 20:20
Komiser yardımcısı alımı

Selamün Aleyküm polis abiler yeni yılda dışarıdan komiser yardımcısı alımı olur mu duyum alan var mı ?


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
05 Ocak 2024 20:23

sen bıkmadın mı bu sorudan


behzatkara0
Aday Memur
05 Ocak 2024 20:52

dış kaynaktan tekrar alım olsa ve bu arkadaş es kaza kazanıp mezun olsa, bugün ağabeyler diye yardım dilendiği polis memurlarına meslekte etmedik mobbing bırakmayacak, dileyelim ki bir daha hiçbir zaman dışarıdan amir alınmasın, eğer çok istiyorsan bu mesleği yapmaya önce polis memuru ol, sonra yükselebilirsen meslek içi alımlar var hepiniz amir olmak istiyorsunuz kim memur olacak bu teşkilata?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Açığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor. İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaEmeklik 60 yaşa çıkarılmış...Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.14 günlük maaş farkında oyunMilliyetçi polisler neden açığa alındı?%49,25 zamOcak ayında emekli olacaklarPolisin maaşı

Sözlük

felsefe 1 otomatik portakal 3 also 3 zargana 1 İnsan detoksu 3 Ali mühendis 1 Baltık Denizi 1 güzel fotograflar 6 ondan yeni şeyler öğrenme seçeneği 1 çıntar 1

Son Haberler

Teknoloji mağazasında 2.5 milyonluk vurgun: Mağaza çalışanı tutuklandıÖğrencisinin hayatını 'Heimlich manevrası' ile kurtardıErdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüBM: 7 Ekim'in ardından Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştüEbru öğretmen grip vakaları artınca köyde maske uygulaması başlattı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!