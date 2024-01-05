Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 20:53
10 Seneyi doldurup istifa etmek

10 seneyi doldurup usulüne uygun bir şekilde istifa edersem tabancamı bulundurma ya da taşıma ruhsatıyla alma şansım var mı, yani vergisiz taşıma veya bulundurma ruhsatı hakkımız söz konusu mu ilgili kanunda bir şey göremedim

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