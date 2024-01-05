Kahramanmaraş akbel personelinin ne gibi hakları var banka promosyonu bayram ikramiyesi veya normal ikramiye gibi hakları var mı artı ve eksi yönleri nedir

Kahramanmaraş akbel personelinin ne gibi hakları var banka promosyonu bayram ikramiyesi veya normal ikramiye gibi hakları var mı artı ve eksi yönleri nedir