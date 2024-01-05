Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2024 21:16
Hizmet süresi

Tayin olmak istediğimiz zaman özel sökterde geçen hizmetlerimiz de hizmet süremize dahil ediliyor mu ?

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