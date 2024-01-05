Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


05 Ocak 2024 21:55
İzin dönüşü başlama

Cuma günü, senelik iznin son günü olan memur pazartesi günü mü başlamasını yapar? Peki bu memur rahatsızlansa ve raporunu pazartesi gününden itibaren şehir dışında bir yerden alsa usulen bir sıkıntı yaşar mı? Örnek veriyorum Trabzondan İstanbula senelik izne gelen personel, cuma günü izin süresi bitse, cumartesi-pazar hafta mezunu olsa, pazartesi başlama yapmadan bulunduğu ilde istirahat raporu alsa uygun olur mu?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Ocak 2024 23:01
Memuriyet mahali dışından alınan raporun geçerli olabilmesi için acilden alınması gerekir. Memurların hastalık raporuyla ilgili yönetmelik var okusanız iyi olabilir.
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