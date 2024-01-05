Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


05 Ocak 2024 22:12
Lojman

başka bir ilde evim var, görev yaptığım ilde lojman çıkar mı? Bilgisi olan var mı. Teşekkürler


Polizei20
Aday Memur
05 Ocak 2024 23:17
çıkar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Açığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor. İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emeklik 60 yaşa çıkarılmış...14 günlük maaş farkında oyunMilliyetçi polisler neden açığa alındı?Ocak ayında emekli olacaklarPolisin maaşı %49,25 zam

Sözlük

bayılmak 1 çaylak 1 Merhametli insan 10 celallenmek 2 Bugün olanlar 3 Kurşun dökmek 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 1 mavi gözlü samuray 1 sehl-i mümteni 7 halay 12

Son Haberler

Zonguldak merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandıYargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız varİzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandıBBP heyeti, AK Parti heyeti ile görüştüHatay'da park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!