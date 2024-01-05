Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2024 22:58
Gih sınıfı ek ödeme artışı

Merhaba, sabit ek ödemeye 10 puan artış olacakmış, bundan GİH sınıfı da yararlanacak mı, bilgisi olan var mı?

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