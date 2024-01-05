KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Ocak 2024 23:34
Merkezi atama sonrası

Atanan arkadaşlar veya bilgisi olanlar sonuçlar açıklandıktan sonra bizi neler bekliyor veya neler yapmalıyız bunlar hakkında bilgi verebilir mi

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