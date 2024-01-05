KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2024 23:37
4001 Kaçla kapatır?

4001 de çok fazla kadro açılmamış.89 larda mı kapatır daha aşağısına iner mi? Bir de bir önceki Meb alımlarında 84 lere kadar yerleşen olmuş.Bunda da o şekilde devam eder mi?


turasas2022
Memur
05 Ocak 2024 23:45
90+

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
05 Ocak 2024 23:53

Ama meb kadar kadro açılmadı 4001 e kadro çok olsa dediğin olurdu yalnış hatırlamıyorsam 4001 zaten dhmi ağırlıklıydı


SonsuzRuh
05 Ocak 2024 23:57

:(

turasas2022, 1 saat önce
90+

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
06 Ocak 2024 00:16

89.23

Toplam 4 mesaj

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