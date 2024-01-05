Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2024 23:56

Katipsiniz ve meslektaşınız olan katiple evlenir miydiniz ?
Aynı kurumda çalışıyorsunuz ve meslektaşınız ile evlenir miydiniz

Bu ankete 1 saat 18 dakikada, 2 kişi oy kullandı

Aynı kurumda çalışıyorsunuz ve meslektaşınız ile evlenir miydiniz

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