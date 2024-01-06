Doğuda derece kademe ilerlemesi

normalde batıda her sene bir yan veriyordu şimdi doğudayım her sene yine aynı mı yoksa öğretmenlerdeki gibi fazladan alıyor muyuz doğuda daha hızlı derece kademe yükseliyor mu bilen biri aydınlatabilir mı?

normalde batıda her sene bir yan veriyordu şimdi doğudayım her sene yine aynı mı yoksa öğretmenlerdeki gibi fazladan alıyor muyuz doğuda daha hızlı derece kademe yükseliyor mu bilen biri aydınlatabilir mı?