il dışı mazeret tayini ilçe tercihi

bir konuda yardımınızı rica edeceğim. eşim büyükşehir olan farklı bir şehirde çalışıyor. iş yeri adresi ile ikamet adresi farklı. ben başvuru yaparken tercih ettiğim ilçe olarak ikamet adresini seçtim. başvurumu il MEM onayladı. acaba bu durum bir sıkıntı yaratır mı?

bir konuda yardımınızı rica edeceğim. eşim büyükşehir olan farklı bir şehirde çalışıyor. iş yeri adresi ile ikamet adresi farklı. ben başvuru yaparken tercih ettiğim ilçe olarak ikamet adresini seçtim. başvurumu il MEM onayladı. acaba bu durum bir sıkıntı yaratır mı?