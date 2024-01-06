Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 00:09
il dışı mazeret tayini ilçe tercihi
bir konuda yardımınızı rica edeceğim. eşim büyükşehir olan farklı bir şehirde çalışıyor. iş yeri adresi ile ikamet adresi farklı. ben başvuru yaparken tercih ettiğim ilçe olarak ikamet adresini seçtim. başvurumu il MEM onayladı. acaba bu durum bir sıkıntı yaratır mı?

sinelt
Genel Müdür
06 Ocak 2024 00:58
Zaten il dışında gitmek istediğimiz şehrin bütün ilçeleri açılıyor diye biliyorum hocam o nedenle sorun olmaz bence.
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