Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 00:31
ücretli öğretmen
saatlik ücret ne kadar oldu ? birde günlük 5+1 (7) saat mi hesaplanıyor 2+1(9) mi ?

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