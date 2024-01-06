Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2024 00:53
Sağlık bakanlığı atamadı
Arkadaşlar atama ne zaman olacak bilgisi olan yokmu beklemekten yorulduk eğer gelmeyecekse yeniden kpss çalışmak gerekiyor. bilgisi olan yok mu lütfen

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