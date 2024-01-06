KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2024 00:55
Meb Eski 4001 alımı

Geçen sene MEB e 4250 kişi alınmış.93- 84.43 arası herkes yerleşmiş.

Puanım 88 civarı.O dönem belli sebeplerden dolayı tercih yapmadım.

Sizce bu sene 88 üstü alanlar temizlenmiş midir?Girme ihtimalim nedir? Mülakat kovalamadan yerleşebilir miyim? Bir de Meb de çalışanlar halinden memnun mu?Meb tekrar alım yapar mı?

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