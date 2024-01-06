Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2024 01:15
Seyyanencilere Müjde... 12147 oldu

KBS açıldı, artık rahat uyuyabilirsiniz


impostor
Şef
06 Ocak 2024 01:36

Burada milleti terörize ettiler aylarca, yok seyyanen geri alanacak, yok seyyanen hariç kalan kısma zam yapılacak, yok seyyanene fark verilmeyecek diye. Insanlari yanlış bilgilendirdiler kasten. Hepsinin tespit edilip yasaklanmasi lazım.

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