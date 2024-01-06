Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


06 Ocak 2024 07:23
İstifa ve zorunlu polsan üyeliği

Arkadaşlar 2 gün önce istifamı sundum 5 yıl önce maalesef zorunlu polsan üyesi yaptılar mezun olunca , şu an biriken emeklilik yardımı 80 bin temettülü para 43 bin benden alınan 35 bin acaba hangi parayı alırım bilgisi olan var mı ?

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