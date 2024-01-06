Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Ocak 2024 10:05
Üniversiteler arasinda iller arasinda becayiş veya değişim oluyormu
Mrb herkese hayirli gunler üniversiteler arasinda iller arasinda becayis veya degisim oluyormu ?

adanamustafa
Aday Memur
06 Ocak 2024 10:17
mrb hayirli gunler olsun birsey sormak istiyorum. Ben x universitesine guvenlik gorevlisi olarak SÖZLESMELİ olarak gecsem y üniversitesine evrak yazsam kabul edilsem gecebiliyormuyum. Bilgilendireiseniz sevinirim
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