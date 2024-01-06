Üniversiteler arasinda iller arasinda becayiş veya değişim oluyormu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
2024 Naklen Atama KontenjanlarıYaş haddi emeklilikGörevde Yükselme ve Ünvan DeğişikliğiÜniversite de tekniker olmakankara yıldırım beyazıt kazanan var mı?Hizmet birleştirmeÜniversiteler arasinda iller arasinda becayiş veya değişim oluyormuBelediyede GİH Kadrosundan THS Kadrosuna Geçişte Başka Belediyeye Nakil KonusuZabıta Olmaya Hak Kazandım Ancak EGM PersoneliyimİBB mülakat sonuçları
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!