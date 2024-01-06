Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2024 10:33
maaş farkı hesaplaması
maaş farkı hesaplaması tam olarak nasıl oluyor bilen varmı.kendi zam miktarımı 30 a bölüp 14 le çarptığında 6700 çıkıyor fakat maaş robotlarında 6binliranın altında gözüküyor.

mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 10:48

Hangi maaş robotunda hesapladın


firatli_genclik
Genel Müdür
06 Ocak 2024 10:49

Aile yardımını sendikayı çıkarıp bir daha yap o işlemi


mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 10:51

Aile yardımının da 14 günlük farkı olur kardeşim sadece sendika olmaz

firatli_genclik, 2 saat önce

Aile yardımını sendikayı çıkarıp bir daha yap o işlemi


reddblackk
Aday Memur
06 Ocak 2024 10:58
ben de 6700 küsur hesaplarken robotta 6200 küsur gözüküyor

mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 11:40

6400 civarı yatar gibi geliyor size sanki 30 ile değil de 31 ile bölüp 14 ile çarpılıyor gibi geliyor bana

reddblackk, 2 saat önce
ben de 6700 küsur hesaplarken robotta 6200 küsur gözüküyor

reddblackk
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:41
öyle olsa bile yine 300 lira eksik kalıyor
mıcheal owen, 57 dk. önce

6400 civarı yatar gibi geliyor size sanki 30 ile değil de 31 ile bölüp 14 ile çarpılıyor gibi geliyor bana


Emir ka
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 11:49
mahepte
mıcheal owen, 2 saat önce

Hangi maaş robotunda hesapladın


mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 12:10

Orda eksik hesaplıyor inşallah yanlıştır. Bakalım mesaj attım siteye ne cevap verecekler test aşamasında henüz belki ondandır.

Emir ka, 48 dk. önce
mahepte
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