Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


06 Ocak 2024 10:52
Bir Memur Maaşı ile Neler Yapabilirsiniz?

Asgari ücrete gelen zamlar belli oldu buna göre memurlara yapılacak zamlarda netleşti gibi aslında. En yüksek 40 bin oldu diyelim bu para ile neler yapılabilir?


Nesrin Küçük
Aday Memur
06 Ocak 2024 10:52

kira faturalar şura bura derken hiç bir şey kalmıyor maalesef ve durum böyle oluncada insan ek gelir arayışına giriyor ben de o gelir arayışında olanlardan biriyim ama buldum sonunda?


Mahmut Sevinç
Aday Memur
06 Ocak 2024 10:53

nasıl buldunuz ne yapıyorsunuz?

Nesrin Küçük, 2 saat önce

kira faturalar şura bura derken hiç bir şey kalmıyor maalesef ve durum böyle oluncada insan ek gelir arayışına giriyor ben de o gelir arayışında olanlardan biriyim ama buldum sonunda?


Nesrin Küçük
Aday Memur
06 Ocak 2024 10:54

böyle araştırırken denesen seversin diye bir siteye denk geldim sonra sitenin mantığına baktım aslında olay çok basit sen birine referans oluyorsun ve sonrasında referans olduğun kişi ve bankayı birleştirdiğin için site sana ödeme yapıyor.

Mahmut Sevinç, 2 saat önce

nasıl buldunuz ne yapıyorsunuz?


Mahmut Sevinç
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:43

ne kadar ödeme yapıyor?

Nesrin Küçük, 2 saat önce

böyle araştırırken denesen seversin diye bir siteye denk geldim sonra sitenin mantığına baktım aslında olay çok basit sen birine referans oluyorsun ve sonrasında referans olduğun kişi ve bankayı birleştirdiğin için site sana ödeme yapıyor.


Nesrin Küçük
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:43

seçeceğin kampanyaya göre değişiyor o minimum 250 maksimum 1000 TL.

Mahmut Sevinç, 54 dk. önce

ne kadar ödeme yapıyor?


Mahmut Sevinç
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:46

bir kereye mi mahsus peki?

Nesrin Küçük, 54 dk. önce

seçeceğin kampanyaya göre değişiyor o minimum 250 maksimum 1000 TL.


Nesrin Küçük
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:47

yok burada kazanmanın sınırı yok örnek veriyorum ailenden biri eşin kardeşin vadeli hesap açacak sen ona referans oldun ve kredisini çekti sende promosyonunu aldın bu kampanyaya veya diğer kampanyalara birden fazla katılabilirsin.

Mahmut Sevinç, 51 dk. önce

bir kereye mi mahsus peki?


Mahmut Sevinç
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:49

anladım ben tek sefer sandım o zaman sürdürülebilir bir gelir olmuyor diye düşündüm.

Nesrin Küçük, 50 dk. önce

yok burada kazanmanın sınırı yok örnek veriyorum ailenden biri eşin kardeşin vadeli hesap açacak sen ona referans oldun ve kredisini çekti sende promosyonunu aldın bu kampanyaya veya diğer kampanyalara birden fazla katılabilirsin.


Nesrin Küçük
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:50

dediğim gibi kazanmanın bi sınırı yok sitede :D

Mahmut Sevinç, 48 dk. önce

anladım ben tek sefer sandım o zaman sürdürülebilir bir gelir olmuyor diye düşündüm.


Mahmut Sevinç
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:52

teşekkür ederim yönlendirme için bi soru sordum konu nerelere geldi :)

Nesrin Küçük, 47 dk. önce

dediğim gibi kazanmanın bi sınırı yok sitede :D


Nesrin Küçük
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:52

konu konuyu açtı resmen :D

Mahmut Sevinç, 45 dk. önce

teşekkür ederim yönlendirme için bi soru sordum konu nerelere geldi :)

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