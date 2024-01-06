Terör Tazminatı hakkında?

Veren iller nasıl veriyor bilmiyorum ancak, aktif polislik yapamayan birine verilmez, silahın alındıysa verilmez kesin ve net cevaptır.Dava felan açmaya kalkışma bence kesin kaybedersin avukat ücreti ödemek zorunda kalırsın. daha önce silahı olup psikiyatri hariç c dilimde olan aktif görevde olmayan birisi açtı bizzat şahidim kaybetti sizin silahınız yok yani. Şunu diye bilirsin örnek x il emniyet veriyor siz neden vermiyorsunuz bunun sonucunda sana yine verilmez ancak şikayet ettginiz ildeki arkasında parası kesilir en fazla bu senin takdirin

Veren iller nasıl veriyor bilmiyorum ancak, aktif polislik yapamayan birine verilmez, silahın alındıysa verilmez kesin ve net cevaptır.Dava felan açmaya kalkışma bence kesin kaybedersin avukat ücreti ödemek zorunda kalırsın. daha önce silahı olup psikiyatri hariç c dilimde olan aktif görevde olmayan birisi açtı bizzat şahidim kaybetti sizin silahınız yok yani. Şunu diye bilirsin örnek x il emniyet veriyor siz neden vermiyorsunuz bunun sonucunda sana yine verilmez ancak şikayet ettginiz ildeki arkasında parası kesilir en fazla bu senin takdirin