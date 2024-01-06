Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


06 Ocak 2024 11:31
Terör Tazminatı hakkında?

Psikolojik rahatsızlıktan dolayı terör tazminatı verilir mi ? bu konuda çok araştırma yaptım.Nasıl oluyorsa bir keyfiyet var gibi iller arasında.Kimisi tam alıyor kimisi hiç almıyor kimisi kesintili alıyor.Tam olarak olayı bilen bir lojistikçi devremiz abimiz konuyu açıklayabilir mi


yorgunkedi
Aday Memur
06 Ocak 2024 11:36
silah yoksa terör parası da yok. genel işleyiş bu. lojisiktikçi değilim ama 3 farklı ilde bu şekilde gördüm.

cenksozen
Şef
06 Ocak 2024 11:37

bazı iller veriyor nasıl oluyorsa bende anlamadım


cimbom6028
Şef
06 Ocak 2024 11:42
Veren iller nasıl veriyor bilmiyorum ancak, aktif polislik yapamayan birine verilmez, silahın alındıysa verilmez kesin ve net cevaptır.Dava felan açmaya kalkışma bence kesin kaybedersin avukat ücreti ödemek zorunda kalırsın. daha önce silahı olup psikiyatri hariç c dilimde olan aktif görevde olmayan birisi açtı bizzat şahidim kaybetti sizin silahınız yok yani. Şunu diye bilirsin örnek x il emniyet veriyor siz neden vermiyorsunuz bunun sonucunda sana yine verilmez ancak şikayet ettginiz ildeki arkasında parası kesilir en fazla bu senin takdirin

cenksozen
Şef
06 Ocak 2024 11:44

hayır devrem konu şu zamanında ben aldım.Bunun iadesi isteniyor benden.Faiz işletilecek mi onu da bilmiyorum


cimbom6028
Şef
06 Ocak 2024 12:09
Yani kısacası sen zamanında aldın hatalı oldugunu fark ettiler iade istiyorlar anladığım kadariyla doğrumu
cenksozen, 53 dk. önce

hayır devrem konu şu zamanında ben aldım.Bunun iadesi isteniyor benden.Faiz işletilecek mi onu da bilmiyorum


cenksozen
Şef
06 Ocak 2024 12:18

evet devrem

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