Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2024 11:34
Yürütmeyi durdurma

Merhaba

Sözleşmem fesh oldu. İdare mahkemesinde davayı actim YD lehime ciktigi zaman beni neler bekliyor?

İdare biriken parayı tarafıma ödemek ve iş başı yaptırmak ile mükellef mi ? Kurum üniversite

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