Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 11:59
6 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı.

pes vallahi. kimseden de çıkıp bir açıklama gelmiyor. hakkımız olan parayı sorunca bir de trip yiyoruz!


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
06 Ocak 2024 12:13

Biz harcadık:)


Velocıraptor
Genel Müdür
06 Ocak 2024 12:18

buzluğa koyacak halin yoktu afiyet olsun :)

SorunCevaplayıN, 25 dk. önce

Biz harcadık:)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
06 Ocak 2024 12:20

:)) saklama şansımız olsa ama alacaklar alıyor hemen

Velocıraptor, 20 dk. önce

buzluğa koyacak halin yoktu afiyet olsun :)

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