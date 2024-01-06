Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 12:08
Kurumlar arası geçiş hangi kurum personel alıyor yardm

Kurumlar arası geçiste hangi kuruma yazarsak kabul görme ihtimali yüksektir. YrdHizmetli sınıfı için

Çok Yazılan Konular

Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?5 Ocak 2024 ek derslerin hala yatmamış olması.08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Okul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.%49,25 enflasyon farkı+ zam hayırlı olsun Aralık ek dersleri yattı mı?İl İçi, İl Dışı 2024 Yaz Tayin Takvimi AçıklandıRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunPDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)

Sözlük

reddü'l-acz ale's-sadr 1 crops35 1 Aslan burcu kadını 2 İnsan detoksu 2 papatya 2 Metin bobaroğlu 1 röportaj serisi 6 also 1 ondan yeni şeyler öğrenme seçeneği 2 oğlak burcu erkeği 3

Son Haberler

Okul müdürünün heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardıDışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi başladıAK Parti'nin DSP ve BBP ile yerelde işbirliği çalışmaları sürüyor15 soruda yerel seçimMilli Eğitim Bakanlığına ait kömürleri çalarak satan şüpheliler tutuklandı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!