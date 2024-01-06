Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 12:36
Aralık ekdersleri neden yatmıyor

Ocak ayının 6,'sı oldu hala Sincan'da ekdersler yatmadı. Bilgisi olan varmı


Rafaello
Aday Memur
06 Ocak 2024 14:02
Van ipekyolu da hala yatmadı
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