Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


06 Ocak 2024 12:56
Polislik genel sağlık ektopik böbrekten elenme

Öncelikle merhaba. Ultrason sonucumda sol böbreğimin normal yerinde ve büyüklükte, sağ böbreğimin ise biraz aşağıda yerleşmiş olduğunu ve normal büyüklüğünde olduğunu öğrendim. Sağ Ektopik böbrek olarak geçiyor. Bu zamana kadar bilmiyordum sorun da yaşamadım hiç. Böbreğimin büyüklüğü işlevi fonksiyonları düzgün, olması gerektiği gibi çıktı. İki böbreğimin Değerleri de normal çıktı. Bu yıl pmyo dan girmek istiyorum. İntibak genel sağlıkta elenir miyim? İç hastalıkları doktoru elenmesin dedi ama internette elenme sebebi olduğu yazıyor. Aynı sorunu yaşayan ya da okulda tanıdığı olan bilenler cevaplayabilir mi?


behzatkara0
Aday Memur
06 Ocak 2024 14:34

sen sağlık bakanlığına dilekçe yaz e nabız sisteminde bu tanıların gözükmesin aynı sorunu yaşayan devremin ilişiği kesildi okuldayken ama sonra geri döndü mesleğe şuan meslekte başın ağrır dönmeye dönersin ama

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Açığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor. İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturma27 Aralık'ta Açığa Alınan MemurlarEmeklik 60 yaşa çıkarılmış...14 günlük maaş farkında oyunEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Bahis Sitesi Ocak ayında emekli olacaklarKademeli emeklilik hk( hangi yılları kapsıcak)

Sözlük

her zaman bir b planınız olsun 3 ismi üç kere tekrarlama 3 walla insanları 1 boş yapmak 2 mutlu musunuz 6 gerçek dost 1 serpo projesi 3 oğlak burcu erkeği 3 İçki Kokmak 1 zeki müren 1

Son Haberler

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor: İşte 15 soruda yerel seçimDışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüBakan Göktaş: Devleti var eden en önemli kurum ailedirMilli Eğitim Bakanı Tekin, Sivas'ta öğretmenlerle buluştuDepremin merkezi Kahramanmaraş 11 ay sonra görüntülendi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!