Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


06 Ocak 2024 12:56
aydın
şark dönüşü düşünüyorum,istenilen ilçe ve merkeze verilme durumu nedir?yazın görev yoğunluğu nedir?bilgi verebilirmisiniz?

Alemdarali
Genel Müdür
06 Ocak 2024 14:33
Bende Aydın düşünüyorum ama heralde Aydın a gitmek Aydın çıktıktan sonra istediğin ilçeye gitmekten daha zordur
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