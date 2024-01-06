Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 13:27
YENİ ÖĞRETMEN EMEKLİSİYİM 8000 TL MAAŞ BAĞLANDI ŞOKTAYIM

1/3 kademe derece 16 hizmet yılı ve 17 kıdem yılı üzerinden 2023 yılı Ağustos ayında emekli oldum. 4 ay boyunca almam gerektiğini düşündüğüm maaş tarafıma yatırıldı. Kasım ayının ortasında SGK dan tazminatla ilgili yanlış hesap yapıldığı, 22000 liralık fazla ödeme yapıldığı Ocak 2024 ten itibaren benden tahsil edileceği bildirildi.

Ocak maaşı yattığında maaşımdan 7200 TL kesildiğini gördüm. 6500 tl maaş yatmıştı. E devlette baktım. Kesinti 7200 değil 2200 liraydı. Sağı solu aradım meğer yanlış hesap tazminatta değil maaşta yapılmış. Kesinti ise 4 aydır bana fazla yaptıkları maaşımdanmış.

1996 yılında sigorta girişli bir öğretmen olarak 9 yıl özel okulların ardından 2005 yılında devlette sözleşmeli öğretmen oldum. 2006 da tam maaşla 2010 yılına kadar devam ettim. 2010 da 4C başlangıcı olmuş ve 2011 de kadrolu öğretmen oldum.

Meğer ben 2008 de yapılan hizmet birleştirme kanuna göre 2010 dan itibaren memur gözüktüğüm için 5510 sayılı hizmet birleştirme kanununa tabi olduğum ve bundan sonra maaşımın buna göre hesaplanacağı söylendi. 2008 den önce 1 gün bile vekil öğretmen olarak memuriyet görevim olsaydı 5434 normal memurlar kanuna bağlı olacakmışım. 16 yılı devlette olmak üzere 20 yıllık hizmetimin karşılığında, 3600 den yapılandırmayla emekli olan ilkokul mezunu ablamla aynı maaşı alıyorum. Ne yaşıyorum ben anlam veremiyorum. Onca yıl okuyup yüksekten pirim ödeyip asgari ücretten emekli olmak hak mıdır? Benzer durumda olan var mı? Ne yapmalıyım. Lütfen yardım edin.


crabnet355
Müsteşar
06 Ocak 2024 13:38
5510 lu olduğunuz için hesap doğru gözüküyor.. 5510 lular 5434 lülerin yarısı kadar alır.. Keşke emekli olmadan iyice araştırsaydınız..Bir işe girip çalışmaktan başka şansınız yok gibi

difficulties
Daire Başkanı
06 Ocak 2024 13:47

Benzer durumda olan var mı?

Aşağı yukarı 1 milyon kadar da daha haberleri yok.

Bekleyin biraz 10-15 sene sonra falan akılları başlarına gelecek.

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