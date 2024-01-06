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Editörler : Lanet


06 Ocak 2024 13:33
Bilgi lütfenn

Arkadaslar 2 gün önce telefonuma ekran değişimi gerçekleştirdim.Tam 1ggün gecti ki ekran işlevselliğini yitirdi bi anda.Merak ettiğim,telefoncu bu sorunu kabul etmezse ne yapmak lazım zaten zor yaptırdım yeniden ekran almak zorlayacak gerçekten.şuan şehirden uzak olduğum için henüz görüşme yapamadım ama hiç değilse önden bilgi olsun bana.teşekkür ediyorum şimdiden

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