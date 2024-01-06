Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2024 14:39
Seyyanen zam miktarı 8.077'den 12.055 liraya yükseltildi

Memura seyyanen zam müjdesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Temmuz ayında yapılan seyyanen zam tutarı brüt 8 bin 139 lira olup bu tutardan 62 lira damga vergisi kesilerek 8 bin 77 lira ödeme yapılıyor. Ocak ayı itibariyle seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 lira olurken bundan 92 lira damga vergisi kesilecek. Net olarak 12 bin 55 lira ödenecek. Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecek. Bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

Memur katsayısındaki yüzde 49.25 artışla beraber yaşlılar, engelliler, hasta ve yakınlarına bakanlara yapılan sosyal destek ödemeleri de arttı. Çocukların ailelerinin yanında bakımı için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.

Kaynak:

https://www.msn.com/tr-tr/haber/other/memura-seyyanen-zam-m%C3%BCjdesi-12-bin-147-lira-oldu/ar-AA1mugP8?ocid=hwastpush


fakir.adam
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 15:17

+12055mi -12055mi?


LazZiyaa
Aday Memur
06 Ocak 2024 16:06
a.a.
fakir.adam, 1 saat önce

+12055mi -12055mi?


nehayatama
Memur
06 Ocak 2024 16:13

algıya bak ya sanki ekstradan 12bin verilmiş gibi haber yapıyorlar. ulan maaşa eklenmiş bitmiş gitmiş hala seyyanen şu kadar oldu diyen ya aptaldır ya da ayıp ediyordur.


murat_326
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 16:14

Kime inanacaz şaşırdım

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