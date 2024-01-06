KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ocak 2024 14:40
Suem - Hekim

Suemin hekim grubu tam olarak ne yapıyor hocam, pek sağlıklı bilgi yok nette? Yani 2 senelik sürede?

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SUEMAsem intibak sürecinde memuriyet durumu

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