Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2024 14:45
iller arası ve alt bölge
arkadaşlar iyi günler. iller arası tayinle gaziantep için başvuru yaptım aynı zamanda alt bölge hizmet gruplarında da antep ocak güncellemesi ile bulunduğum ilin alt bölgesi oldu. alt bölgeye de dilekçe versem ikisi de olumlu sonuçlansa bir problem yaşar mıyım ? yada ne yapmam doğru olur bilgi sahibi olan var mı

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