iller arası ve alt bölge

arkadaşlar iyi günler. iller arası tayinle gaziantep için başvuru yaptım aynı zamanda alt bölge hizmet gruplarında da antep ocak güncellemesi ile bulunduğum ilin alt bölgesi oldu. alt bölgeye de dilekçe versem ikisi de olumlu sonuçlansa bir problem yaşar mıyım ? yada ne yapmam doğru olur bilgi sahibi olan var mı

arkadaşlar iyi günler. iller arası tayinle gaziantep için başvuru yaptım aynı zamanda alt bölge hizmet gruplarında da antep ocak güncellemesi ile bulunduğum ilin alt bölgesi oldu. alt bölgeye de dilekçe versem ikisi de olumlu sonuçlansa bir problem yaşar mıyım ? yada ne yapmam doğru olur bilgi sahibi olan var mı