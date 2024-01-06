KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2024 14:45

Kaç puan ile ticaret bakanlığı tercih ettiniz?

Bu ankete 1 saat 39 dakikada, 9 kişi oy kullandı


Mrymtkn
Aday Memur
06 Ocak 2024 15:59

Acaba bu puanlar gümrük için mi, serbest bölge için mi yoksa il ticaret müdürlüğü için mi?


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 16:01

Karışık

Mrymtkn, 26 dk. önce

Acaba bu puanlar gümrük için mi, serbest bölge için mi yoksa il ticaret müdürlüğü için mi?


Mrymtkn
Aday Memur
06 Ocak 2024 16:07

İl ticareti çok merak ediyorum. Maaşı daha az, bir de dışarıda gezecekmişiz galiba.


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 16:17

Vallahi ben en çok 200 kişilik İstanbul ve ona bile razıyım dediğim Şırnak ı merak ediyorum

Mrymtkn, 18 dk. önce

İl ticareti çok merak ediyorum. Maaşı daha az, bir de dışarıda gezecekmişiz galiba.


Mrymtkn
Aday Memur
06 Ocak 2024 16:24

İstanbul'da geçinmek artık çok zor. Ailesiyle birlikte orada yaşayanlar tercih etmiştir daha çok. Ya da tam tersine kimse oraya gitmek istemez diye tercih edenler olmuştur. Ben Ankara'yı da yazacaktım vazgeçtim. Bildiğim bir yerde 30 yıllık sitedeki ev kiraları en düşük 15 bin tl olmuş. Öyle lüks bir semt değil ha. Çok abarttılar. Daha iki üç yıl önce orada kiralar 2 bin tl civarındaydı. Şurada alacağımız maaş zamlı haliyle 30 bin civarı bir şey olacak. Daha ev bulup kira, peşinat falan vereceğiz, eşya alacağız. Ben şahsen atanırsam önce eşyalı eve gidip sonbahara doğru eşyasız eve geçeceğim. İnşallah eşyalı ve normal kiralı bir ev bulurum.

Mehmet-şeker, 8 dk. önce

Vallahi ben en çok 200 kişilik İstanbul ve ona bile razıyım dediğim Şırnak ı merak ediyorum

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