Kaç puan ile ticaret bakanlığı tercih ettiniz?

İstanbul'da geçinmek artık çok zor. Ailesiyle birlikte orada yaşayanlar tercih etmiştir daha çok. Ya da tam tersine kimse oraya gitmek istemez diye tercih edenler olmuştur. Ben Ankara'yı da yazacaktım vazgeçtim. Bildiğim bir yerde 30 yıllık sitedeki ev kiraları en düşük 15 bin tl olmuş. Öyle lüks bir semt değil ha. Çok abarttılar. Daha iki üç yıl önce orada kiralar 2 bin tl civarındaydı. Şurada alacağımız maaş zamlı haliyle 30 bin civarı bir şey olacak. Daha ev bulup kira, peşinat falan vereceğiz, eşya alacağız. Ben şahsen atanırsam önce eşyalı eve gidip sonbahara doğru eşyasız eve geçeceğim. İnşallah eşyalı ve normal kiralı bir ev bulurum.

İstanbul'da geçinmek artık çok zor. Ailesiyle birlikte orada yaşayanlar tercih etmiştir daha çok. Ya da tam tersine kimse oraya gitmek istemez diye tercih edenler olmuştur. Ben Ankara'yı da yazacaktım vazgeçtim. Bildiğim bir yerde 30 yıllık sitedeki ev kiraları en düşük 15 bin tl olmuş. Öyle lüks bir semt değil ha. Çok abarttılar. Daha iki üç yıl önce orada kiralar 2 bin tl civarındaydı. Şurada alacağımız maaş zamlı haliyle 30 bin civarı bir şey olacak. Daha ev bulup kira, peşinat falan vereceğiz, eşya alacağız. Ben şahsen atanırsam önce eşyalı eve gidip sonbahara doğru eşyasız eve geçeceğim. İnşallah eşyalı ve normal kiralı bir ev bulurum.