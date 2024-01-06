127. madde

127. Maddesinde "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa zaman aşımına uğrar denmektedir. Bu durumda okul müdürünün sözlü olarak öğrenmesi de zaman aşımına uğratır mı? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Kafam karmakarışık, herkes birşeyler söylüyor.

127. Maddesinde "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa zaman aşımına uğrar denmektedir. Bu durumda okul müdürünün sözlü olarak öğrenmesi de zaman aşımına uğratır mı? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Kafam karmakarışık, herkes birşeyler söylüyor.