Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 15:33
127. madde
127. Maddesinde "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa zaman aşımına uğrar denmektedir. Bu durumda okul müdürünün sözlü olarak öğrenmesi de zaman aşımına uğratır mı? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Kafam karmakarışık, herkes birşeyler söylüyor.

Ybyy
Aday Memur
06 Ocak 2024 15:42
bu konuda bilgi sahibi arkadaşlardan yardım bekliyorum.. insan başa gelmeyince bilmiyor
Toplam 1 mesaj

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