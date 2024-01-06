Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 16:26
Uzman öğretmenlik

Bugünkü öğretmenler odası toplantısında Yusuf Tekin Ömk yı değiştirmek için hazırlıklar devam ediyor bitince kanunu meclise sunacağız dedi.Kulislerde uzman 7-8 yıl başoğretmen 15-16 yıl süreleri ön plana çıkıyor ömk nın yıldönümü olan 14 şubat 2024 te değisik gelilir mi.Süreyle ilgili içerden duyum alan var mı acaba?


ebuducane
Daire Başkanı
06 Ocak 2024 17:38
uzmanlıkta 7 yıl müjdesi hayırlı olsun.
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