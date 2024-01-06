Jandarma istihkam sınıfı

bak mayin doseme isi icin yer kazilacaksa onu sen yaparsin ama mayin imha isleri meti ciler vardir onlar yapar askeriyede herkesin gorevi bellidir sana git mayina dose demezler ama mayin icin yer kazilacak derler onu sana yaptirirlar demiyom senin sinifina yaptirirlar subay sinifina basvurcaksan zaten sadece emir verirsin ama askerlik bu belli olmaz ust bolgesi yapilcak derler basinda durcaksin derler seni 3000 4000 rakimli yere diker

bak mayin doseme isi icin yer kazilacaksa onu sen yaparsin ama mayin imha isleri meti ciler vardir onlar yapar askeriyede herkesin gorevi bellidir sana git mayina dose demezler ama mayin icin yer kazilacak derler onu sana yaptirirlar demiyom senin sinifina yaptirirlar subay sinifina basvurcaksan zaten sadece emir verirsin ama askerlik bu belli olmaz ust bolgesi yapilcak derler basinda durcaksin derler seni 3000 4000 rakimli yere diker

Tahsin Cengiz, 1 saat önce Kara istihkam gibi degil dimi, mayın bilmem ne falan?