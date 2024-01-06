KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2024 16:29
Jandarma istihkam sınıfı
Merhabalar. Jandarma subay ilanı açılmış. Jandarma istihkam sınıfı hakkında bilgisi olan var mı? Nedir, ne yapar, görevleri vb?

oljay
Aday Memur
06 Ocak 2024 16:43
dostum bina yapimi yer alti yer ustu isleri mevzi yapimi her turlu alt yapi ust yapi calismalarini yapar bu sinif

Tahsin Cengiz
Aday Memur
06 Ocak 2024 16:44
Kara istihkam gibi degil dimi, mayın bilmem ne falan?
oljay, 1 saat önce
dostum bina yapimi yer alti yer ustu isleri mevzi yapimi her turlu alt yapi ust yapi calismalarini yapar bu sinif

oljay
Aday Memur
06 Ocak 2024 16:48
bak mayin doseme isi icin yer kazilacaksa onu sen yaparsin ama mayin imha isleri meti ciler vardir onlar yapar askeriyede herkesin gorevi bellidir sana git mayina dose demezler ama mayin icin yer kazilacak derler onu sana yaptirirlar demiyom senin sinifina yaptirirlar subay sinifina basvurcaksan zaten sadece emir verirsin ama askerlik bu belli olmaz ust bolgesi yapilcak derler basinda durcaksin derler seni 3000 4000 rakimli yere diker
Tahsin Cengiz, 1 saat önce
Kara istihkam gibi degil dimi, mayın bilmem ne falan?

Tahsin Cengiz
Aday Memur
06 Ocak 2024 17:07
jandarma istihkam subayligi nasıldır mesai saatleri, yillik izin maaş vb? tavsiye eder misiniz?
oljay, 1 saat önce
bak mayin doseme isi icin yer kazilacaksa onu sen yaparsin ama mayin imha isleri meti ciler vardir onlar yapar askeriyede herkesin gorevi bellidir sana git mayina dose demezler ama mayin icin yer kazilacak derler onu sana yaptirirlar demiyom senin sinifina yaptirirlar subay sinifina basvurcaksan zaten sadece emir verirsin ama askerlik bu belli olmaz ust bolgesi yapilcak derler basinda durcaksin derler seni 3000 4000 rakimli yere diker
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