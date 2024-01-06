Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2024 16:56
Kredi Alabilirmiyim
kredi notum düşük(700) riskli kategoride değerlendiriliyor.Kamuda mühendisim acaba bankalar 100 200 bin arası kredi verirmi aynı durumu yaşayan var mı ?

koftekmek
Aday Memur
06 Ocak 2024 16:59

4b isen son 6 aylık maaş bordronu sunduğun takdirde alırsın. bankalara sormak yerine buraya sormanız biraz ilginç, üşengeçlik sanırsam.


Akiftnrvrdi
Aday Memur
06 Ocak 2024 17:02
Üşengeçlik değil çalıştığım yer ve evim bankaların olduğu bölgeye uzak olduğu için hafta içi izin almadan gidemiyorum malum hafta sonu da açık değiller. O yüzden burda daha önce başına gelmiş kişilerden bilgi alıp ona göre izin alıp bankaya gitmek istiyorum. Teşekkürler cevabınız için
koftekmek, 1 saat önce

4b isen son 6 aylık maaş bordronu sunduğun takdirde alırsın. bankalara sormak yerine buraya sormanız biraz ilginç, üşengeçlik sanırsam.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Ocak 2024 17:07
İsterse 6 yıllık bordro olsun kredi notu düşükse tamamen bankanın infasına kalıyor olay. %99 hiçbir banka vermez %1 de olsa belki şansı var. Bunu da bankalar ile görüşmeden bilemezsiniz maalesef.
koftekmek, 1 saat önce

4b isen son 6 aylık maaş bordronu sunduğun takdirde alırsın. bankalara sormak yerine buraya sormanız biraz ilginç, üşengeçlik sanırsam.


E.Kayı Han
Editor
06 Ocak 2024 18:00

Garanti Bankası dışında hiç bir banka vermez. O puana verirse bir ihtimal garanti verir ama söylediğiniz rakamı vermez.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzinSözleşmeliden kadroya geçişte bir yıl beklemek gerekir mi?Kredi AlabilirmiyimDoğumdan sonra sözleşmeli atama hakkında bilgiKadroludan Sözleşmeliye İstifa SüreciÜniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.Kadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.Geçici Görevlendirme Dilekçesi ?4/B'li iken 15 Nisanda Kadroya geçtim. Tekrar 4/B'ye geçebilir miyim?4/B liyim. Aralık atamasında kadrolu atanırsam süreç nasıl işliyor ?

Sözlük

belgin doruk 1 halay 5 ismi üç kere tekrarlama 3 müge anlı'yla tatlı sert 3 kilo almak 3 dünyanın en fakir ülkesi 1 şu an çalan şarkı 8 also 1 üçüncü türden yakınlaşmalar 7 otomatik portakal 3

Son Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandıBakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruzZonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldıBakan Ersoy: 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefine emin adımlarla yürüyoruzAkaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!