Kredi Alabilirmiyim

Üşengeçlik değil çalıştığım yer ve evim bankaların olduğu bölgeye uzak olduğu için hafta içi izin almadan gidemiyorum malum hafta sonu da açık değiller. O yüzden burda daha önce başına gelmiş kişilerden bilgi alıp ona göre izin alıp bankaya gitmek istiyorum. Teşekkürler cevabınız için

Üşengeçlik değil çalıştığım yer ve evim bankaların olduğu bölgeye uzak olduğu için hafta içi izin almadan gidemiyorum malum hafta sonu da açık değiller. O yüzden burda daha önce başına gelmiş kişilerden bilgi alıp ona göre izin alıp bankaya gitmek istiyorum. Teşekkürler cevabınız için