Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Ocak 2024 17:23
Ünvanı dışında araç kullananlar gelsin
tapu kadastro müdürlüğünde ünvanı dışında araç kullananlara 750 ek ödeme veriliyor başka kurumlarda böyle çalışan arkadaşlar da bu ödemeyi hak etmiyor mu

Çok Yazılan Konular

V.h.k.i maaşı bilen var mı ?Toplu Sözleşmede Programcılar İçin Kazanımİzin dönüşü başlamaTeknik Hizmetler Üst Öğrenim TazminatıAskerliğe gidiş döneminde maaş durumu ne olur ?Mütercim TercümanlarVhkiAvukat olarak görevlendirme örneği

Sözlük

belgin doruk 1 halay 5 ismi üç kere tekrarlama 3 müge anlı'yla tatlı sert 3 kilo almak 3 dünyanın en fakir ülkesi 1 şu an çalan şarkı 8 also 1 üçüncü türden yakınlaşmalar 7 otomatik portakal 3

Son Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandıBakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruzZonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldıBakan Ersoy: 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefine emin adımlarla yürüyoruzAkaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!