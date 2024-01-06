Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Ocak 2024 18:07
Programcı kadrosuna ek ödeme
7. dönem toplu sözleşme de ths sınıfında görev yapan personele ek ödeme verildi fakat programcıya verilmedi bilgisi olan varmı?

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