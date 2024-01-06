Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2024 18:42
Başkalarından EFT/havale almak sorun olur mu?

Ben şu an kpss'ye hazırlanıyorum. Bir oyun üzerinden oyun parasını gerçek paraya dönüştürüyorum. Bunu da iban'ıma EFT/havale yaparak alıyorum. memuriyete sorun eder mi? Çok yüksek meblağ olmuyor.

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