Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2024 19:43
yerel mahkeme kararınin memuriyete etkisi
arkadaşlar merhaba ceza dosyasından dolayı kurumum tarafından idari soruşturma başlatıldı ve disiplin cezası aldım kesinleşti. ancak ceza dosyası devam ediyor eğer ceza alırsam kurum yerel mahkeme kararına göre mi ihraç eder yoksa Yargıtay'ın kararını bekler mi

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