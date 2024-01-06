yerel mahkeme kararınin memuriyete etkisi

arkadaşlar merhaba ceza dosyasından dolayı kurumum tarafından idari soruşturma başlatıldı ve disiplin cezası aldım kesinleşti. ancak ceza dosyası devam ediyor eğer ceza alırsam kurum yerel mahkeme kararına göre mi ihraç eder yoksa Yargıtay'ın kararını bekler mi

arkadaşlar merhaba ceza dosyasından dolayı kurumum tarafından idari soruşturma başlatıldı ve disiplin cezası aldım kesinleşti. ancak ceza dosyası devam ediyor eğer ceza alırsam kurum yerel mahkeme kararına göre mi ihraç eder yoksa Yargıtay'ın kararını bekler mi