Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2024 20:12
ekstra zam gelir mi?

memura %49,25 üzerine refah payı eklenir mi


mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 20:21

Temmuzda en düşük memur maaşını 22 bine tamamlamak için en az maliyetle bunu kılı kırk yararak vermeye çalıştılar bunu gördükten sonra şimdi ek zam bekliyorum mu diyeyim?? Anca olursa önümüzdeki zamanlarda emekli maaşına özellikle en düşük emekli aylıklarına birşey yapabilirler başka beklentim yok.


İbrahim5506
Memur
06 Ocak 2024 20:43
1 kr vermezler.

ExpertE
Daire Başkanı
06 Ocak 2024 20:57

Meclis 19una dek kapalı yasal düzenleme lazım ne verecekler 0.75le mutlu mu olacaksın 10bin lirada 75TL eder vermeyecekler tek kr bile nokta..


Rafaello
Aday Memur
06 Ocak 2024 21:03
Maaşlar yapıldı bile. 1 lira ek zam gelmez bu saatten sonra

Türkçeci_7
Müsteşar
06 Ocak 2024 21:04

yalan haber bile çıkmıyor memura yönelik beklenti 0.

en düşük emekli maaşını 11 bin civarına çıkarıp bırakırlar


arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 21:26

Hayır maalesef. Zaten yukarıda da yazılmış refah payı verilebilmesi için meclisten kanun geçmesi lazım ki meclis tatilde 16 ocaka kadar. O tarihe maaşlar yatmış olacak. Ha belki son dk yaparlar ek bordroyla gene öderler (bi ara böyle bir şry olmuştu) ama hükümetin gündeminde ek zam yok zaten dediler %50 civarı yapıcaz diye oldu bitti? devam eden bir ek zam çalışması da yok siyasi iradede. Şu anda sadece emekliler için bir çalışma var en düşük emekli maaşı 7500?den 10-11 bine çekilecek meclis açılınca. Hepsi bu

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