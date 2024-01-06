Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ocak 2024 20:16
Okul grubundan maaşla ilgili bildirim geldi

KBSde maaşlar belli olmuş.

Öğretmen 34/35

uzman öğretmen 41/42

baş öğretmen 44/45 civarında

dereceye göre değişiyor

şeklinde..

Merak edenlere duyurulur :)


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
06 Ocak 2024 21:29
zaten buydu beklenen.
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