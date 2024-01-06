Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2024 20:39
Zimmetlenen Mal Hakkında

Bilgi işlemle alakam olmamasına rağmen sırf idari-mali işlerdeki personelin kendi üstüne almak istememesi üzerine bilgi işlem odasındaki bütün malın üstüme zimmet yapılmak isteniyor. Bundan kurtulmak için nasıl bir yol izlemeliyim. (dilekçe, kanun maddesi v.b.)

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