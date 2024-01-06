Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Ocak 2024 21:06
Öğretim görevlisi iken askere gitmek?
Öğretim görevlisi iken 1 aylık bedelli askerliğe gitmek iş açısından problem oluşturur mu? Dönüşü başlatmak zorundalar değil mi?

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