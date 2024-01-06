Sertifika önlisans yerine geçer mi?

normalde yapamazsın. ama bu kura olayları varya mesela kura ile çocuk gelişimci alcaz dıo. işçi ama olarak alınan dan bahsediyorum. Ona önlisans şartlarınız uyarsa baş vurursunuz mesela ben lise için başvuru yapabılıodum. önlisans mezunuyum ama lise mezuniyeti üzerinden başvuru mu yapabildim

normalde yapamazsın. ama bu kura olayları varya mesela kura ile çocuk gelişimci alcaz dıo. işçi ama olarak alınan dan bahsediyorum. Ona önlisans şartlarınız uyarsa baş vurursunuz mesela ben lise için başvuru yapabılıodum. önlisans mezunuyum ama lise mezuniyeti üzerinden başvuru mu yapabildim