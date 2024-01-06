Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2024 21:11
Sertifika önlisans yerine geçer mi?
Merhaba arkadaşlar ben lisans mezunuyum fakat önlisans mezunuyla alım yapan kurumlara başvuru yapamıyorum bunun için mesela tıbbi sekreterlik sertifikasi alsam sağlık bakanlığı alım yaparken önlisans şartı altında başvuru yapabilir miyim? Umarım derdimi anlatabilmisimdir

Guler1212
Aday Memur
06 Ocak 2024 21:26
normalde yapamazsın. ama bu kura olayları varya mesela kura ile çocuk gelişimci alcaz dıo. işçi ama olarak alınan dan bahsediyorum. Ona önlisans şartlarınız uyarsa baş vurursunuz mesela ben lise için başvuru yapabılıodum. önlisans mezunuyum ama lise mezuniyeti üzerinden başvuru mu yapabildim
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