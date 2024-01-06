Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2024 22:17
yeni başlayan katiplerdeki özgüven

kaleme yeni katip verildi, elamanın sicil 300bin bilmem bir şey şimdiden sanırsın 10 yıllık katip gibi afra tafralarda, hakim de duruşmalara çıkartmıyor kalem işlerini öğrensin diye... neyse efendim siz nasıl davranıyorsunuz kaleminize böyle 0 km personellere kırmıyayım diyorum ama sabrımı çok zorluyor..


katip1988
Aday Memur
06 Ocak 2024 22:19

Öğretmeyin hiçbir şey dolap beygiri gibi dönsün dursun bir oraya görevlendirsinler bir buraya. Aklı başına gelir.

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