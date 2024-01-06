Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2024 22:46
Yüzde 37,57 enflasyon oranı önümüzdeki dönemlerde gerçekleşseydi alınacak zam oranları.

2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 oranları üzerinde toplu sözleşme imzalandı.

Temmuz 2024te yüzde 37,57 oranında enflasyon çıksaydı: 1,3757/1,15*1,1=1,3159, yüzde 31,59 oranında memur ve memur emeklisi zam alacaktı.

Ocak 2025te yüzde 37,57 oranında enflasyon çıksaydı: 1,3757/1,1*1,06=1,3257, yüzde 32,57 oranında memur ve memur emeklisi zam alacaktı.

Temmuz 2025te yüzde 37, 57 oranında enflasyon çıksaydı: 1,3757/1,06*1,05=1,3627, yüzde 36,27 oranında memur ve memur emeklisi zam alacaktı.

Ancak nedense bu durum ana akım medyada dile getirilmemekte ve bunun sonucunda memur ve memur emeklisi her zam döneminde diğer emekliler ve çalışanlardan fazla zam alıyor algısı oluşmaktadır.


Kalet
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 22:47

Eğer bu durum dile getirilmez ise özellikle kamu işçisi emeklileri memur emeklisine fark atacaktır.


Kalet
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 23:06

Sonraki zam dönemlerinde açıklanacak olan enflasyonlardan daha düşük zam alınacak olunması nedeniyle, bu yüzde 15 iki yıllık sözleşme döneminde geri alınmaktadır. Ancak bu durumu yetkili sendika nedense dile getirmemekte, memur ve memur emeklisinin haksız, hukuksuz ve mesnetsiz bir şekilde hedef alınmasına seyirci kalmaktadır.

Yapılan toplu sözleşme, diğer emeklililer ile memur emeklisi arasındaki maaş skalasının memur emeklisi aleyhine bozulması sonucunu doğurmaktadır. Zira diğer emeklililerden, verilmesi ihtimali bulunan refah payı, refah payı olduğu için geri alınmayacak ama memur emeklisinden yüzde 15 geri alınacaktır. Bunun da sebebi toplu sözleşmedir.


Kalet
Şube Müdürü
06 Ocak 2024 23:10

Reality of the Rulers/Hypostasis of the Archons ve On the Origin of the World adlı ezoterik metinler, konunun açılmasına esin kaynağı olmuştur.

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