Yüzde 37,57 enflasyon oranı önümüzdeki dönemlerde gerçekleşseydi alınacak zam oranları.

Sonraki zam dönemlerinde açıklanacak olan enflasyonlardan daha düşük zam alınacak olunması nedeniyle, bu yüzde 15 iki yıllık sözleşme döneminde geri alınmaktadır. Ancak bu durumu yetkili sendika nedense dile getirmemekte, memur ve memur emeklisinin haksız, hukuksuz ve mesnetsiz bir şekilde hedef alınmasına seyirci kalmaktadır.

Yapılan toplu sözleşme, diğer emeklililer ile memur emeklisi arasındaki maaş skalasının memur emeklisi aleyhine bozulması sonucunu doğurmaktadır. Zira diğer emeklililerden, verilmesi ihtimali bulunan refah payı, refah payı olduğu için geri alınmayacak ama memur emeklisinden yüzde 15 geri alınacaktır. Bunun da sebebi toplu sözleşmedir.